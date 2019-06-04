На Донбасі бойовики поранили українського бійця



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На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, при цьому один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм із загальною витратою 20 мін.

Про це 4 червня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, зазначили у штабі ООС.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

поблизу міста Авдіївка, з напрямку населеного пункту Спартак – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Опитне, з напрямку населеного пункту Спартак – зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог з напрямку населеного пункту Садовий зі снайперської зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу селища Золоте-4.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні зустрічей у Брюсселі закликав Росію припинити війну на Донбасі, зокрема, щоб зберегти життя дітей.