На Донбасі поранений один український військовий



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу населеного пункту Красногорівка — зі станового протитанкового гранатомету — 2 постріли;

поруч з Широкиним — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Павлополя — з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Василівки — зі стрілецької зброї.

Три обстріли по нашим позиціям противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

два рази поруч з населеним пунктом Оріхове — з міномету калібру 120 мм — 4 міни та гранатометів різних систем;

неподалік Луганського — з ручного протитанкового гранатомету — 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.