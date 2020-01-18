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    На Донбасі поранений один український військовий

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    На Донбасі поранений один український військовий

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

    17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

    П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • поблизу населеного пункту Красногорівка — зі станового протитанкового гранатомету — 2 постріли;
    • поруч з Широкиним — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Павлополя — з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поблизу Василівки — зі стрілецької зброї.

    Три обстріли по нашим позиціям противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • два рази поруч з населеним пунктом Оріхове — з міномету калібру 120 мм — 4 міни та гранатометів різних систем;
    • неподалік Луганського — з ручного протитанкового гранатомету — 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.

    За поточну добу один український захисник отримав поранення.

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