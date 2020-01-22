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    На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий: мапа боїв

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    На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий: мапа боїв
    Ілюстративне фото

    Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, також була присутня снайперська активність

    Станом на 18:00 середи, 22 січня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність», - зазначається у повідомленні.

    Два обстріли по позиціях військових ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поруч із Павлополем – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Талаківки – з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

    Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: поблизу Майорська – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомета.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

    Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил
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