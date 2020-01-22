Зеленський у Давосі: Світ потребує переосмислення та оновлення правил міжнародної безпеки



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Володимир Зеленський: чи достатньо українцям всесвітньої «стурбованості» та «занепокоєння»? Цього замало

Президент зауважив, що ситуація в Україні є одним з прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу вразлива й наявні інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що найбільшим викликом для сучасного світу є питання безпеки як окремої людини, так і цілих країн, адже наявні інституції не завжди ефективні. Тому є потреба в оновленні та переосмисленні правил міжнародної безпеки. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Під час участі у публічній сесії Всесвітнього економічного форуму глава держави зауважив, що теми, які порушуються в Давосі, завжди влучно ілюструють сучасні виклики, що постають перед людством. Цьогорічний форум об’єднав лідерів для обговорення важливого питання – згуртованого та сталого світу.

«Яка найбільша загроза згуртованому та сталому світу сьогодні? Це питання безпеки – як окремої людини, так і цілих країн та народів. Сучасний світ змінюється з реактивною швидкістю, яка перемістила нас у нову епоху – епоху new normality. Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стало реальністю. Та, на жаль, далеко не все у ній є позитивним», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, торговельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратистські рухи, вихід країн із попередніх міжнародних угод підривають віру людства й наводять на думку, а чи не летить цей світ у прірву.

Президент України зазначив, що катаклізми стали для планети буденними, а потрясіння – звичкою для людства. І є ризик, що наступні покоління, страждаючи від кліматичних змін, перманентних конфліктів, бідності, обмеженого доступу до їжі, дорікатимуть кожному світовому лідеру за те, що мали шанс домовитись і не скористалися ним.

«Як ніхто інший я знаю, про що зараз кажу. Бо шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала в нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям – загиблим і тим, хто втратив домівки, – чи достатньо їм всесвітньої «стурбованості» та «занепокоєння»? Цього замало», – підкреслив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що ситуація в Україні є одним з прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу вразлива й наявні інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення.

«Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо – правил міжнародної безпеки. Світ не може бути згуртованим тільки у Фейсбуці, коли репостить виступ Грети Тунберг, фото жахливих пожеж у Австралії чи, на жаль, збитого українського «Боїнга» в Ірані. Та чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Бо для більшості через тиждень це вже втрачає актуальність, а в стрічку стукає новий гучний інформаційний привід», – зазначив Володимир Зеленський.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ». Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як «збереження планети», «суспільство і майбутнє праці», «технології на благо», «справедливі економіки», «здорове майбутнє».