На Донбасі терористи вісім разів обстріляли українських бійців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогнева активність противника була зафіксована у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», як зазначається, противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Талаківки з напрямку Пікузи – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі в районі Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Красногорівки з напрямку Трудівського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» вогневої активності противника не було зафіксовано.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих «МГБ Д/ЛНР» українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі.