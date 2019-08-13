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    На Донбасі терористи вісім разів обстріляли українських бійців

    • Розсилка
    На Донбасі терористи вісім разів обстріляли українських бійців

    Вогнева активність противника була зафіксована у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», як зазначається, противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Талаківки з напрямку Пікузи – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • двічі в районі Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • в районі Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
    • поблизу Красногорівки з напрямку Трудівського – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» вогневої активності противника не було зафіксовано.

    До слова, військова контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих «МГБ Д/ЛНР» українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі.

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