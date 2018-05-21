На Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків

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Троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України

Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород

Розвідувально-диверсійна група українських військових під час бойового завдання в тилу противника на Донбасі напередодні пізно ввечері у бою ліквідувала одного бойовика, трьох взяла в полон. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил.

«Вчора, 20 травня, пізно ввечері розвідувально-диверсійна група 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас» зі складу Об’єднаних сил з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів, виконувала бойове завдання в тилу противника», - повідомили у прес-центрі.

Під час рейду, як зазначається, був виявлений спостережний пост противника.

«Під час короткого бою одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає. Наразі троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил. Тривають слідчі дії», - вказали у прес-центрі.

Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород.