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    На Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків

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    <span>Троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України</span>
    Троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України

    Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород

    Розвідувально-диверсійна група українських військових під час бойового завдання в тилу противника на Донбасі напередодні пізно ввечері у бою ліквідувала одного бойовика, трьох взяла в полон. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил.

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    На Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків
    На Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків
    На Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків
    На Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків

    «Вчора, 20 травня, пізно ввечері розвідувально-диверсійна група 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас» зі складу Об’єднаних сил з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів, виконувала бойове завдання в тилу противника», - повідомили у прес-центрі.

    Під час рейду, як зазначається, був виявлений спостережний пост противника.

    «Під час короткого бою одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає. Наразі троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил. Тривають слідчі дії», - вказали у прес-центрі.

    Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород.

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