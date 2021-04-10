Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Українські позиції обстрілювались з мінометів та гранатометів, зафіксовано проліт безпілотника

Протягом доби в зоні розмежування на Донбасі збройні формування Російської Федерації продовжували порушувати режим тиші, провокуючи українських військових на вогонь у відповідь. За інформацією пресцентру Операції обʼєднаних сил, з початку суботи, 10 квітня, в регіоні зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

«З початку цієї доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких шість обстрілів по позиціях українських захисників, та один проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько–окупаційні війська здійснили обстріл неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

«Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає», – йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, в районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Також у суботу, 10 квітня, міністр оборони України зробив заяву щодо нарощування сил РФ поблизу українського кордону. За словами Андрія Тарана, стратегічною ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку.

Крім того, через концентрацію Росією озброєнь на українському кордоні, сьогодні скликано надзвичайне зібрання ОБСЄ.