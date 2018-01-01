На Донбасі загинув український воїн, четверо отримали поранення

Від початку доби ворог провів дев'ять обстрілів

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли сил АТО із забороненого озброєння. Від початку доби, ворог провів дев'ять обстрілів, загинув один український воїн. Про це інформує прес-центр штабу АТО. «Загалом, від початку доби, ворог провів дев'ять обстрілів. Унаслідок вогню агресора загинув один український воїн, один



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Від початку доби ворог провів дев'ять обстрілів

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли сил АТО із забороненого озброєння. Від початку доби, ворог провів дев'ять обстрілів, загинув один український воїн.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

«Загалом, від початку доби, ворог провів дев'ять обстрілів. Унаслідок вогню агресора загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Окрім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку, за даними штабу, ворог застосував міномети калібру 82-мм по наших позиціях неподалік Кримського. З гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по українських укріпленнях поблизу Гладосового, Новолуганського та Світлодарська.

На «донецькому» фронті бойовики з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів і кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО біля Пісків. Застосування ворогом 120-мм та 82-мм мінометів зафіксовано поблизу Лебединського, Водяного та Широкиного.