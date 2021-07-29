На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)

Представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції вилучили небезпечні предмети

В населеному пункті Зайцеве, що на Донеччині, стражі порядку виявили схрон боєприпасів. Схованка розміщувалася на території колишнього алебастрового заводу. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

У повідомленні йдеться про те, що проведено огляд території Микитівського алебастрового заводу, який було зруйновано в результаті бойових дій. Саме тут знайшли схованку з військовими засобами ураження.

За інформацією прикордонників, під час огляду колишнього заводу було виявлено: 20 гранат Ф-1 та 10 запалів до них; 12 підривачів різних типів; чотири мінометні міни 82 мм та два вибивні заряди до них; понад 3 400 набоїв калібру 7,62 мм; 480 набоїв калібру 5,45 мм; 260 набоїв калібру 12,7 мм; набої до мисливської зброї.

Представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції вилучили небезпечні предмети.

Відомо, що до ЄРДР внесено відомості за частиною 1 статті 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Додамо, що Організація з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала на Донбасі понад 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше обстрілів і вибухів прогриміли в Донецькій області.

Нагадаємо, у Луганській області зона розведення сил біля Золотого перетворюється на гарячу точку. Там ОБСЄ фіксує численні порушення і використання важкої зброї.

Читайте також:



