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    На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)

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    У схованці знайшли військові засоби ураження - На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)
    У схованці знайшли військові засоби ураження
    Фото: Державна прикордонна служба України

    Представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції вилучили небезпечні предмети

    В населеному пункті Зайцеве, що на Донеччині, стражі порядку виявили схрон боєприпасів. Схованка розміщувалася на території колишнього алебастрового заводу. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

    У повідомленні йдеться про те, що проведено огляд території Микитівського алебастрового заводу, який було зруйновано в результаті бойових дій. Саме тут знайшли схованку з військовими засобами ураження.

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    На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)
    На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)
    На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)
    На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)

    За інформацією прикордонників, під час огляду колишнього заводу було виявлено: 20 гранат Ф-1 та 10 запалів до них; 12 підривачів різних типів; чотири мінометні міни 82 мм та два вибивні заряди до них; понад 3 400 набоїв калібру 7,62 мм; 480 набоїв калібру 5,45 мм; 260 набоїв калібру 12,7 мм; набої до мисливської зброї.

    Представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції вилучили небезпечні предмети.

    Відомо, що до ЄРДР внесено відомості за частиною 1 статті 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

    Додамо, що Організація з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала на Донбасі понад 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше обстрілів і вибухів прогриміли в Донецькій області.

    Нагадаємо, у Луганській області зона розведення сил біля Золотого перетворюється на гарячу точку. Там ОБСЄ фіксує численні порушення і використання важкої зброї.

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    Теги: прикордонники Донбас боєприпаси
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    На Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото)