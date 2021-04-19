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    Російські спецслужби випадково підірвали боєприпаси у Моравії, – голова МВС Чехії

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    За версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси буде доставлено в Болгарію - Російські спецслужби випадково підірвали боєприпаси у Моравії, – голова МВС Чехії
    За версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси буде доставлено в Болгарію
    Фото pixabay.com

    Гамачек запевнив, що чеська поліція має достатньо інформації, що свідчить про причетність росіян до вибуху

    Чеські правоохоронці схиляються до версії, згідно з якою російські спецслужби не спеціально здійснили вибух на складі боєприпасів у Моравії 2014 року. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, повідомляє Чеське радіо.

    Міністр пояснив, що, за версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси буде доставлено в Болгарію. Передбачається, що вантаж призначався підприємцеві Еміліану Гебреву. У 2015 році його спробували отруїти, проте Гебрев вижив. Судова влада Болгарії у результаті звинуватила трьох росіян у спробі отруєння підприємця.

    Гамачек запевнив, що чеська поліція має достатньо інформації, що свідчить про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році.

    Чеська преса зазначає, що, за її даними, склад, на якому стався вибух, узагалі належав Гебреву. Він, зокрема, продавав зброю і боєприпаси владі України, йдеться в повідомленнях.

    Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.

    Також у суботу ввечері чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова. У повідомленнях не уточнюється, в причетності до якої справи їх підозрюють. У поліції зазначають, що йдеться про «тяжкий злочин».

    Чеські ЗМІ водночас зазначають, що Петров і Боширов, за деякими даними, дійсно були в районі складу боєприпасів, коли на ньому стався вибух.

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    Теги: розвідка вибух Росія міністр радіо Чехія отруєння боєприпаси поліція злочин
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