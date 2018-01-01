Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала майже півтисячі вибухів на Донбасі

На Донеччині кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася, на Луганщині - зменшилася

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 січня по 19:30 21 січня зафіксувала 467 вибухів. Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 22 січня. «У період із вечора 19 до вечора 20 січня в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати



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Спостерігач ОБСЄ

На Донеччині кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася, на Луганщині - зменшилася

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 січня по 19:30 21 січня зафіксувала 467 вибухів.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 22 січня.

«У період із вечора 19 до вечора 20 січня в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши водночас менше вибухів (близько 240 проти приблизно 340 відповідно), із подальшим зменшенням кількості таких порушень протягом наступної доби (орієнтовно 195 вибухів)», - повідомили спостерігачі.

«Увечері 19 та в ніч на 20 січня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала вогневу активність у такій хронологічній послідовності: два снаряди зі сходу на захід, три снаряди з заходу на схід і чотири снаряди зі сходу на захід, а потім сукупно 32 вибухи невизначеного походження та близько 120 снарядів», - йдеться у звіті.

«У період із вечора 19 до вечора 20 січня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема три вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 24 вибухи), і збільшення їхньої кількості в період із вечора 20 до вечора 21 січня (зокрема 29 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою», - резюмували в ОБСЄ.

До слова, 18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ. Віталій Зара їхав на таксі по місту, автомобіль потрапив в ДТП. Спостерігач місії ОБСЄ загинув на місці події.

Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.