На Донеччині бетонна стіна біля під'їзду впала на чотирьох дітей

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Унаслідок падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка дістала тяжкі травми

У місті Добропілля Донецької області через обвалення стіни намету над під'їздом багатоповерхівки травмовані четверо дітей.

Про це повідомив начальник Покровського відділу поліції ГУ НП Донецької області Юрій Гречишкін

Унаслідок падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка дістала тяжкі травми — її доставили до реанімації місцевої лікарні.

«Наразі медпрацівники борються за життя дитини», — наголосив Гречишкін. Троє інших дітей дістали незначних травм, їхньому життю нічого не загрожує.

На місце виїхали слідчо-оперативна група Добропільського відділення поліції. За цим фактом відкриють кримінальну справу.