  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донеччині чоловік загинув у пожежі

    • Розсилка
    <p>Причина виникнення пожежі встановлюється</p> - На Донеччині чоловік загинув у пожежі

    Причина виникнення пожежі встановлюється

    14 квітня о 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Слов’янськ на Донеччині.

    У Слов’янську в ході пожежі загинув чоловік, повідомляє прес-центр ДСНС.

    «Сьогодні, 14 квітня о 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Марапульця у м. Слов’янськ на Донеччині. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону. На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася всередині житлового будинку. В результаті пожежі загинув чоловік, дані якого встановлюються», - зазначили у прес-службі.

    Як повідомили рятувальники, пожежа була локалізована о 07:31 та ліквідована о 07:50. Від Головного управління залучалось 10 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Донецьк рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ