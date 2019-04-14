На Донеччині чоловік загинув у пожежі



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Причина виникнення пожежі встановлюється

14 квітня о 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Слов’янськ на Донеччині.

У Слов’янську в ході пожежі загинув чоловік, повідомляє прес-центр ДСНС.

«Сьогодні, 14 квітня о 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Марапульця у м. Слов’янськ на Донеччині. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону. На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася всередині житлового будинку. В результаті пожежі загинув чоловік, дані якого встановлюються», - зазначили у прес-службі.

Як повідомили рятувальники, пожежа була локалізована о 07:31 та ліквідована о 07:50. Від Головного управління залучалось 10 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.