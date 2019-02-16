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    На Донеччині розслідують справу про порушення виборчого законодавства

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    На Донеччині розслідують справу про порушення виборчого законодавства

    У територіальному центрі соцобслуговування з порушенням закону проводяться політичні збори

    У Донецькій області в ході моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили публікацію про порушення закону про вибори президента України в територіальному центрі соціального обслуговування Новогродівки.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Як зазначається, за вказаним фактом слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.160 Кримінального кодексу України.

    «В територіальному центрі соцобслуговування з порушенням закону проводяться політичні збори. Працівники центру заважали заявнику, як громадському активісту вести відеозйомку та виштовхували з будівлі«, - йдеться у повідомленні.

    Інформації про ймовірний підкуп виборців не надходило.

    На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Селидівського відділення поліції. Поліцейські опитали сторони конфлікту. Подію було зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Законність використання приміщення для політичного зібрання перевіряється.

    «15 лютого на одному з інформаційних сайтів вийшла публікація «На Донетчине напали на активиста, снимавшего раздачу денег за участие в выборах«. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці працює слідчо-оперативна група«, - йдеться у повідомленні.

    З приводу тілесних ушкоджень громадському активісту заяв до поліції не надходило.

    Нагадаємо, поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення, пов’язані з виборами президента України.

    вибори Донеччина поліція
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