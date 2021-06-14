У Миколаєві водій за кілька годин скоїв 18 ДТП та тікав від поліції (фото)

Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування, після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати

Поліція виписала водієві 38 протоколів

У Миколаєві правоохоронці затримали водія, який за кілька годин скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод. Він не зміг пояснити патрульним свої дії, а також відмовився від перевірки на наркотики в організмі. Про це повідомила патрульна поліція Миколаївської області.

Інформація про неадекватні дії на дорозі водія білого автомобіля Ford почала надходити патрульним приблизно о 13:00 14 червня. Заявники пояснювали, що водій на великій швидкості їде вулицями міста та створює зіткнення з іншими авто.

Менш ніж за 15 хвилин один із патрулів виявив розшукуване авто на проспекті Богоявленському. Автомобіль на великій швидкості рухався в бік Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування.

Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати, але його затримали.

36-річний водій, мешканець сусідньої області, не зміг пояснити патрульним свої дії. Патрульні зазначають, що у нього були очевидні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

Патрульні склали на водія 18 протоколів за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (залишення місця ДТП), протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння).

Також йому виписали протокол за ст. 122–2 (невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Подальшу долю порушника вирішуватиме суд.

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