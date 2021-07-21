Після відставки Авакова МВС може стати черговою «зламаною іграшкою» ОПУ, – ЗМІ

«За 7 років правління Авакова МВС перетворилося зі звичайного силового відомства в потужну імперію»

Внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації. Про це йдеться в статті «Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова», опублікованій виданням Голос.ua, повідомляють «Українські новини».

«За 7 років правління Авакова МВС перетворилося зі звичайного силового відомства в потужну імперію: Нацполіція, Нацгвардія, Прикордонна служба, Служба надзвичайних ситуацій, Міграційна служба... Показники ефективності роботи правоохоронців злетіли. При цьому однією з серйозних заслуг тепер уже екс-міністра є те, що він зумів вибудувати дійсно вертикаль, що працює, розвал якої допускати не можна! Однак новому керівництву, схоже, це не до душі. І ось тепер існує ризик, що МВС може стати черговою «зламаною іграшкою» ОПУ», – йдеться в публікації.

Видання зазначає, що з початку своєї каденції Володимир Зеленський хоче вивести з-під контролю МВС Держприкордонслужбу та Національну гвардію.

«Таке завдання поставили перед Денисом Монастирським, не встиг він зайти на посаду. Також залишається відкритим питання з приводу виведення Державної міграційної служби. Два роки велися дискусії з приводу поділу міністерства на кілька частин, і дотепер Аваков перешкоджав цьому... Адже це спроба зруйнувати механізм, який ефективно працював роками, адже не дарма Авакова називали кращим управлінцем», – наголошується в статті.

Автор також вказує на проблему з кадрами нинішньої влади, зазначаючи, що легковажна зміна керівництва правоохоронних структур несе серйозні ризики для ситуації з безпекою.

«Кадровий голод просто колосальний: критична нестача професіоналів, що стосується досвіду – і поготів. А з відходом глави міністерства загострюється ризик початку кадрової плинності. Однією з основних втрат може стати відставка глави Нацпола Ігоря Клименко. Для структури це удар нижче пояса. Він показав блискучий результат – що в реалізації реформ, що в розкриття резонансних злочинів. З огляду на кадровий голод – замінити його може виявитися вкрай нелегко», – зазначає він.

При цьому він додав: «7 років МВС було прикладом стабільної та ефективної роботи, і більш того – по суті, це був останній все ще функціонуючий орган правоохоронної системи України, яка дихає на ладан. Інші учасники давно вийшли з гри: прокуратура (при чому на всіх рівнях) давно працює на замовлення господарів, ДБР перетворили в похоронне бюро для кримінальних справ, НАБУ і САП – взагалі працюють не на Україну... Тепер «загребущі ручки» все-таки дотяглися і до МВС – все йде до того, що і його відомства будуть поділені й розграбовані, як і все інше майно держави», – підсумував автор публікації.