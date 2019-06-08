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    На Евересті зібрали 11 тонн сміття

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    На Евересті зібрали 11 тонн сміття

    Програма з очищення найвищої гори світу тривала півтора місяця

    Непальські активісти під час прибирання Евересту зібрали 11 тонн сміття.

    Про це повідомляє ВВС.

    Програма з очищення найвищої гори світу тривала півтора місяця.

    Учасники програми повідомили, що схили гори були вкриті використаними кисневими балонами, подертими наметами, банками і навіть людськими екскрементами.

    Експедиція також знайшла на схилах гори тіла чотирьох альпіністів. Їх доставили в табір, а потім — в лікарню в Катманду для впізнання.

    Частину зібраного сміття вивезли в Катманду і віддали на переробку.

    Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що Непал відправить спеціальну команду на гору Еверест для збору сміття та витягування трупів.

    сміття активісти Еверест
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