На Евересті зібрали 11 тонн сміття



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Програма з очищення найвищої гори світу тривала півтора місяця

Непальські активісти під час прибирання Евересту зібрали 11 тонн сміття.

Про це повідомляє ВВС.

Програма з очищення найвищої гори світу тривала півтора місяця.

Учасники програми повідомили, що схили гори були вкриті використаними кисневими балонами, подертими наметами, банками і навіть людськими екскрементами.

Експедиція також знайшла на схилах гори тіла чотирьох альпіністів. Їх доставили в табір, а потім — в лікарню в Катманду для впізнання.

Частину зібраного сміття вивезли в Катманду і віддали на переробку.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що Непал відправить спеціальну команду на гору Еверест для збору сміття та витягування трупів.