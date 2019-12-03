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    Фото

    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея

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    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея

    Підвищення рівня моря, викликане глобальним потеплінням

    Село Сітіо Паріахан, розташоване в 17 км на північ від Маніли, занурюється приблизно на 4 сантиметри щороку, в основному через просідання землі через надмірне використання населенням підземних вод.

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    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея
    Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея

    В даний час підвищення рівня моря, викликане глобальним потеплінням, може незабаром зробити це село непридатним для життя, що є проблемою, з якою стикаються і інші країни Азії, де найбільше страждають найбідніші громади.

    Філіппіни Азія
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