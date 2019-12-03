Як виглядає філіппінське село, яке повільно йде під воду. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підвищення рівня моря, викликане глобальним потеплінням

Село Сітіо Паріахан, розташоване в 17 км на північ від Маніли, занурюється приблизно на 4 сантиметри щороку, в основному через просідання землі через надмірне використання населенням підземних вод.

В даний час підвищення рівня моря, викликане глобальним потеплінням, може незабаром зробити це село непридатним для життя, що є проблемою, з якою стикаються і інші країни Азії, де найбільше страждають найбідніші громади.