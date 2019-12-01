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    У світі

    На Філіппіни насувається тайфун, евакуюють тисячі людей

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    На Філіппіни насувається тайфун, евакуюють тисячі людей
    Фото: Inquirer

    Через негоду не працюватимуть багато шкіл та державних установ

    Тисячі жителів Філіппін евакуюють із небезпечних районів у зв’язку з наближенням тайфуну «Каммурі».

    Про це повідомляє Vietnam+.

    «Влада Філіппін 1 грудня почала евакуацію тисяч людей через наближення потужного тайфуну Каммурі», – йдеться у повідомленні.

    Експерти прогнозують, що тайфун може накрити острівну країну ввечері в неділю, 1 грудня, або вранці в понеділок. Синоптики очікують слідом за тайфуном зливи, сильний вітер, пориви якого можуть сягати 170 кілометрів на годину.

    Вже понад 800 родин (приблизно від 3000 до 4000 осіб) перебувають в евакуаційних центрах, більшість евакуйованих мешкають у прибережних районах.

    Через негоду протягом 2-3 грудня на Філіппінах тимчасово не працюватимуть багато шкіл та державних установ.

    Як повідомлялося, на Філіппіни насувається тайфун – евакуювали тисячі людей.

    Філіппіни вітер негода
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