На Філіппіни насувається тайфун, евакуюють тисячі людей



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Фото: Inquirer

Через негоду не працюватимуть багато шкіл та державних установ

Тисячі жителів Філіппін евакуюють із небезпечних районів у зв’язку з наближенням тайфуну «Каммурі».

Про це повідомляє Vietnam+.

«Влада Філіппін 1 грудня почала евакуацію тисяч людей через наближення потужного тайфуну Каммурі», – йдеться у повідомленні.

Експерти прогнозують, що тайфун може накрити острівну країну ввечері в неділю, 1 грудня, або вранці в понеділок. Синоптики очікують слідом за тайфуном зливи, сильний вітер, пориви якого можуть сягати 170 кілометрів на годину.

Вже понад 800 родин (приблизно від 3000 до 4000 осіб) перебувають в евакуаційних центрах, більшість евакуйованих мешкають у прибережних районах.

Через негоду протягом 2-3 грудня на Філіппінах тимчасово не працюватимуть багато шкіл та державних установ.

Як повідомлялося, на Філіппіни насувається тайфун – евакуювали тисячі людей.