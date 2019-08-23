На Гавайях здійснив екстрену посадку літак, де сталося задимлення



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На борту судна знаходилися 184 пасажири і сім членів екіпажу

Дим почав заповнювати салон літака за 20 хвилин до приземлення

Авіалайнер американської компанії Hawaiian Airlines, рейсом Окленд - Гонолулу, здійснив екстрену посадку в пункті призначення. На борту сталося сильне задимлення, внаслідок чого сім пасажирів були госпіталізовані.

Про це передає телеканал CNN.

Зазначається, що дим почав заповнювати салон літака, за 20 хвилин до приземлення, після чого було прийнято рішення про екстрену посадку.

На борту судна знаходилися 184 пасажири і сім членів екіпажу.

Для евакуації людей після успішного приземлення використовувалися надувні трапи.

Постраждалі, серед яких двоє дітей, були доставлені в лікарні в зв'язку з проблемами з диханням, їх життю ніщо не загрожує.

Авіакомпанія поки не встановила причини задимлення.

Нагадаємо, 15 серпня літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.

Джерело: Страна.ua