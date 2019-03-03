На Харківщині батько до смерті побив малолітнього сина



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Чоловік був умовно засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дочці

На Харківщині батько побив 7-річного сина, який помер за кілька днів через травму голови.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

35-річний чоловік уже був умовно засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дочці, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

1 березня о 13:06 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку за місцем мешкання в смт Шевченкове виявлено тіло 7-річного хлопчика.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На обличчі малолітнього були виявлені тілесні ушкодження. Встановлено, що хлопчик мешкав разом з 28-річною матір’ю, 35-річним батьком та 8-річною сестрою. Родина перебуває на обліку у службі в справах сім’ї та молоді Шевченківської районної державної адміністрації.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 лютого родина перебувала вдома. Діти не слухались. Батько накричав на сина, а потім розсердився та вдарив рукою по потилиці. Від удару хлопець впав та вдарився головою об залізну стійку ліжка, яке було в дитячій кімнаті. Після чого він почав погано ходити, весь час лежав на ліжку та скаржився на головний біль. 1 березня дитині стало зле, він почав задихатись та втратив свідомість. Батьки викликали швидку медичну допомогу.

Раніше за медичною допомогою не звертались.

У 2015 році 35-річний чоловік був умовно засуджений вироком Шевченківського районного суду Харківської області за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дочці.

Чоловіку вручено підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2, ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно чоловіка.

Слідчі дії тривають.