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    На Харківщині двоє нелегалів не змогли пролізти в Росію крізь «стіну Яценюка»

    Обох порушників виявили завдяки облаштуванню ділянки інженерними спорудами та камерами відеоспостереження
    У Харківській області прикордонники затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити на територію Росії. Як повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, 6 травня на ділянці відділу «Дергачі» прикордонники Харківського загону затримали чоловіка без документів, що посвідчують особу. Чоловік намагався незаконно
    • Сьогодні, 14:14
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    Обох порушників виявили завдяки облаштуванню ділянки інженерними спорудами та камерами відеоспостереження

    У Харківській області прикордонники затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити на територію Росії.

    Як повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, 6 травня на ділянці відділу «Дергачі» прикордонники Харківського загону затримали чоловіка без документів, що посвідчують особу.

    Чоловік намагався незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Токарівка. Зі слів затриманого, він є громадянином України.

    Другий випадок стався вночі 7 травня. На ділянці того ж відділу прикордонники затримали громадянина Білорусі 1986 року народження. Він також намагався незаконно перетнути кордон у районі населеного пункту Козача Лопань.

    Обох порушників, які намагалися незаконно потрапити до Росії, прикордонники виявили та затримали завдяки облаштуванню ділянки інженерними спорудами та камерами відеоспостереження.

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    На Харківщині двоє нелегалів не змогли пролізти в Росію крізь «стіну Яценюка»
    На Харківщині двоє нелегалів не змогли пролізти в Росію крізь «стіну Яценюка»

    На затриманих складено матеріали про адміністративні правопорушення. Їх подальшу долю вирішить суд.

    Джерело: depo.ua

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