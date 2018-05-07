На Харківщині двоє нелегалів не змогли пролізти в Росію крізь «стіну Яценюка»

Обох порушників виявили завдяки облаштуванню ділянки інженерними спорудами та камерами відеоспостереження

У Харківській області прикордонники затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити на територію Росії. Як повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, 6 травня на ділянці відділу «Дергачі» прикордонники Харківського загону затримали чоловіка без документів, що посвідчують особу. Чоловік намагався незаконно



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Обох порушників виявили завдяки облаштуванню ділянки інженерними спорудами та камерами відеоспостереження

У Харківській області прикордонники затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити на територію Росії.

Як повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, 6 травня на ділянці відділу «Дергачі» прикордонники Харківського загону затримали чоловіка без документів, що посвідчують особу.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Токарівка. Зі слів затриманого, він є громадянином України.

Другий випадок стався вночі 7 травня. На ділянці того ж відділу прикордонники затримали громадянина Білорусі 1986 року народження. Він також намагався незаконно перетнути кордон у районі населеного пункту Козача Лопань.

Обох порушників, які намагалися незаконно потрапити до Росії, прикордонники виявили та затримали завдяки облаштуванню ділянки інженерними спорудами та камерами відеоспостереження.

На затриманих складено матеріали про адміністративні правопорушення. Їх подальшу долю вирішить суд.

Джерело: depo.ua