На Харківщині спіймали на хабарі підполковника поліції

Підполковник поліції вимагав від директора приватного підприємства хабар у вісім тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі старшого слідчого головного управління Національної поліції у Харківській області. Про це поінформував прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав від директора приватного підприємства вісім тисяч доларів США. За таку суму