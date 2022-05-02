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    На Харківщині відкрили два тимчасові об’їзди на важливій регіональній трасі

    Ще багато доріг доведеться відновлювати - На Харківщині відкрили два тимчасові об’їзди на важливій регіональній трасі
    Ще багато доріг доведеться відновлювати
    фото: Укравтодор

    Триває 68-й день повномасштабної війни Росії проти України

    У Харківській області відкрили тимчасові проїзди біля двох зруйнованих мостів на автодорозі Т-21-11 Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук. Про відновлення безпечних логістичних ланцюжків Харківщини після вторгнення російських військ розповіли в Укравтодорі.

    «У роботі було задіяно 27 робітників, 9 одиниць техніки (самоскиди, навантажувач та кран). На першому об’єкті влаштовано 250 м тимчасової дороги, на другому – 150 м», – зазначають в агентстві автомобільних доріг України.

    Станом на ранок 2 травня дорожники також ліквідовували на основних трасах 40 299 кв.м. ямковості та розчистили від спаленої техніки більше 100 км доріг.

    «На всіх звільнених територіях, на дорогах та в населених пунктах дорожники працюють лише після ретельного розмінування», – додали в Укравтодорі.

    На першому об’єкті влаштовано 250 м тимчасової дороги (фото: Укравтодор)
    На першому об’єкті влаштовано 250 м тимчасової дороги (фото: Укравтодор)

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що для швидкого відновленням деокупованих регіонів на прикладі Бучі була напрацьована спеціальна інструкція.

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    Теги: росія окупанти дороги війна розмінування Укравтодор Харківщина Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    На Харківщині відкрили два тимчасові об’їзди на важливій регіональній трасі