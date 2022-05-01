З 2 травня з передмістя до Києва запускають нові автобусні маршрути (графік руху)

На Київщині відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрути загального користування

Запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель-Київ, Луб'янка-Київ, Шибене-Київ

У Київській області з понеділка, 2 травня, запрацюють три автобусних маршруту з Гостомеля, Луб'янки та Шибеного до Києва. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

«Вже завтра запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель-Київ, Луб'янка-Київ, Шибене-Київ», – зазначив Тимошенко.

За його словами, наразі відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрути загального користування, на яких задіяно близько 255 одиниць транспорту.

Окремо він повідомив, що на сьогодні на Київщині повністю або частково відновлено електропостачання в 495 населених пунктах, за минулу добу аварійні бригади під'єднали 5 590 споживачів.

Крім того, 109 тис.797 споживачів мають доступ до газопостачання.

Також триває розмінування об'єктів транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях.

«Напередодні група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі. За результатами роботи – мін немає. Тепер фахівці можуть приступати до будівництва тимчасової переправи», – додав він.

В Гостомельській селищній раді повідомили, що графіки руху будуть ущільнювати по мірі зростання кількості пасажирів, про що буде оголошено додатково в повідомленнях в транспортних засобах.

На початок організації руху розклад буде наступний:

№ 386/774 с.Лубянка-Київ. Початок руху з с.Лубянка 6:00, буде виконуватися тільки один рейс. З Києва о 17:00 буде виконуватися тільки один рейс.

Шибене-Київ: Початок руху з с. Шибене о 7:00 за детальною інформацією щодо інтервалів руху Шибене-Київ звертатися за тел.+380 96 615-92-56

№ 389 з Гостомеля, Крохмальний завод до Києва, станція метро «Академмістечко». Початок руху з Гостомеля о 7:00 кінець руху з Києва о 20:00 інтервал руху кожну годину.

Також з 10-00 відправлення автобусу з Крохмального заводу.

Рейс буде здійснюватися по маршруту:

село Блиставиця (околиця);

Крохмальний завод;

Військове містечко;

вул. Польова;

вул.Свято-Покровська;

ст.м.Академмістечко.

Нагадаємо, нова тимчасова переправа через річку Ірпінь була збудована в стислі терміни, аби якомога швидше відновити рух на ділянці важливого маршруту М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Як раніше повідомили у Міністерстві інфраструктури, більшість об'єктів зруйнованої транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років, а основні зроблять за один рік.