На Херсонщині у вересні пройдуть військові навчання
На Херсонщині у вересні пройдуть військові навчання
Навчання відбудуться з 17 по 26 вересня
У Херсонській області пройдуть 10-денні навчання «Об'єднані зусилля - 2020» з підрозділами територіальної оборони. Вони відбудуться з 17 по 26 вересня.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Відзначається, що недавно відбулася координаційна нарада щодо навчань за участю військових і керівників Херсонської області, відповідальних за територіальну оборону області.
«Під час наради, зокрема, йшлося про взаємодію між силовиками, логістичному забезпеченню, плануванні та відпрацювання різних сценаріїв», - йдеться в повідомленні.