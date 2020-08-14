На Херсонщині у вересні пройдуть військові навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Херсонщині у вересні пройдуть військові навчання

Навчання відбудуться з 17 по 26 вересня

У Херсонській області пройдуть 10-денні навчання «Об'єднані зусилля - 2020» з підрозділами територіальної оборони. Вони відбудуться з 17 по 26 вересня.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відзначається, що недавно відбулася координаційна нарада щодо навчань за участю військових і керівників Херсонської області, відповідальних за територіальну оборону області.

«Під час наради, зокрема, йшлося про взаємодію між силовиками, логістичному забезпеченню, плануванні та відпрацювання різних сценаріїв», - йдеться в повідомленні.