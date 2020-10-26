На Хмельниччині 11-річна дитина проводила «опитування Зеленського»



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У Старокостянтинові 11-річна дівчинка проводила опитування від Зеленського Фото "ХМ-Інсайд

Законодавство дозволяє волонтерство дітей від 14 років, але з дозволу батьків

Вибори в Україні відбулися з певним порушеннями. Також це стосується й опитування, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

У заході брала участь 11-річна дівчинка. Про це повідомив на брифінгу Ігор Клименко, керівник Національної поліції.

Правоохоронці дізналися, що учасниця опитування була неповнолітньою. Діти у віці від 14 до 18 років можуть займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків.

Наразі співробітники правоохоронних структур встановлюють усі обставини події. Частина неповнолітніх була без документів, але батьки надали згоду на проведення заходу за їхньої участі.

У Національній поліції перевіряють інформацію про факти притягнення неповнолітніх дітей до проведення опитування «П’ять питань від президента».

Журналісти різних телеканалів повідомляли, що такі випадки були у різних областях держави.

ХМ-Інсайд уточнює, що інцидент трапився у місті Старокостянтинів. Неповнолітня дівчинка пропонувала відповісти на п'ять питань від президента на виході з виборчої дільниці №681420.

Відповідно до законодавства, діти можуть бути волонтерами. Однак є такі умови: вік від 14 років та дозвіл батьків або опікунів.

Зазначимо, у партіїї «Слуга народу» оприлюднили результати 74% прорахованих бюлетенів ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування.

Нагадаємо, Опора повідомляла, що «Опитування Зеленського» не проводиться біля 45% дільниць.

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх.

Депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.



