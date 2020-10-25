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    Політика

    Депутатка звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей

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    <p>&laquo;Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського&raquo; - Геращенко</p> - Депутатка звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей

    «Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського» - Геращенко

    Фото Facebook Ірини Геращенко

    До «опитування» Зеленського залучають неповнолітніх, це неприпустимо, – Геращенко

    До так званого «опитування Зеленського» залучають неповнолітніх. Про це у Facebook повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

    «Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби негайно надати цьому правову оцінку», – пише Геращенко.

    «Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від «закінчення епохи бідності». Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам», – переконана Ірина Геращенко.

    «Спостерігачі і народні депутати від «Європейської Солідарності» фіксують масові випадки залучення до псевдоопитування неповнолітніх. Підлітки віком 15-17 років, які відмовляються надати будь – які документи, що підтверджують їх статус, і тікають від запитань. Залучення неповнолітніх до політики і виборів – порушення і цинізм, до якого навіть Янукович не додумався», – констатує Геращенко.

    Ірина Геращенко також звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

    «На жаль, ваш чоловік, який сьогодні має бути гарантом Конституції і захищати кожну українську дитину, насправді організував ось цю авантюру, коли підлітки, школярі залучені до псевдоопитування, що є грубим порушенням і закону і просто норм моралі. Ви неодноразово декларували, що в сфері Ваших турбот - українські діти, і я вірю, що Ви щиро вболіваєте за них. «Європейська Солідарність» звертається до Вас із закликом – силою Вашого авторитету припинити цю ганьбу, звернутися до Вашого чоловіка і підконтрольних йому слуг з проханням негайно відпустити всіх дітей і підлітків, залучених до цієї афери, додому, до батьків», – наголосила співголова фракції «Європейська Солідарність».

    Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

    Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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