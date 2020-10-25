Опитування Зеленського: діти-волонтери і бюлетені у смітниках



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Опитування проводиться біля виборчих дільниць

Багато українців сприймають опитування, як незаконну агітацію

Користувачі соцмереж діляться враженнями про те, як українці беруть участь в опитуванні Зеленського.

Активіст Сергій Стерненко написав у соцмережі, що на Одещині проводити незаконне опитування-агітацію від Зеленського поставили геть дитину.

Підлітки працюють волонтерами на опитуванні президента і у Києві біля деяких дільниць, зокрема, на Позняках. Вони говорять, що президент фінансує опитування з власної зарплати. Відео розмови з ними оприлюднила на своїй сторінці Аліна Денисенко.

У соцмережі зазначають, що волонтери скаржаться на «агресивність людей до нього».

«Багато українців сприймає опитування як незаконну агітацію. Навіть ручка брендована є. Враховуючи те, що «Слуга народу» зробила Зеленського своїм головним козирем, то правда в цьому є. Тільки шкода хлопця, якому дістається», – написала Вероніка Мелкозерова.

А блогер Назар Приходько оприлюднив відео про те, як у Хмельницькому можна було сім разів проголосувати в опитуванні, а волонтер зрадів, бо це підняло йому статистику.

До речі, багато українців вирішили все ж таки не оминути увагою опитування президента.

Нагадаємо, 25 жовтня, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.

Як повідомлялося, орієнтовна вартість опитування Зеленський становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п’ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.