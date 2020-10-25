«Опитування Зеленського» не проводиться біля 45% дільниць – Опора



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До проведення опитування залучили волонтерів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим

Спостерігачі Громадянської мережі «Опора» на основі статистично репрезентативної кількості дільниць оцінили масштаб проведення неофіційного опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що це опитування проводиться біля приміщень для голосування виборців і не є офіційною частиною місцевих виборів.

За інформацією спостерігачів, які присутні на репрезентативній для усієї України кількості виборчих дільниць, опитування проводилось біля приміщень для голосування 55% ДВК.

Такої активності не було зафіксовано біля приміщень для голосування 45% ДВК. Похибка дослідження (кількості дільниць, на яких могло проводитись опитування) – 4%.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

До так званого «опитування Зеленського» залучають неповнолітніх.

Депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва постійно отримує виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.

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