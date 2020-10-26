«Слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського»
У провладній партії триває підрахунок голосів опитування, яке ініціював Зеленський
У партіїї «Слуга народу» оприлюднили результати 74% прорахованих бюлетенів ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування.
Про це повідомила пресслужба партії.
Наразі результати виглядають так:
- Довічне за корупцію. Так - 82,97%, проти - 13,8%
- Вільна економічна зона на Донбасі. Так - 46,70%, проти - 46,4%
- Зменшити кількості депутатів. Так - 89,60%, проти - 7,1%
- Легалізувати медичний канабіс. Так - 64,88%, проти - 29,5%
- Будапештський меморандум. Так - 74,12%, проти - 17,2%
Нагадаємо, Опора повідомляла, що «Опитування Зеленського» не проводиться біля 45% дільниць.
Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх.
Депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.
Поліція Києва постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.