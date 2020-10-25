Кияни масово викликають поліцію через «опитування Зеленського»



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На анкеті не вказано ні номера, ні даних друкарні Фото: facebook.com/sergii.ogoro

Опитувачі часто не можуть пояснити, на якій підставі й від якої організації проводять акцію

Поліція Києва постійно отримує виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського. Одне лиш Подільське управління отримало 10 таких викликів ще до 9:00 ранку, повідомляє Чесно.

«Викликав патрульну. Прийняли заяву, відібрали пояснення. Поширювача з території школи прогнали. Сказала поліція, що в них ще таких 10 викликів», – зазначає журналіст руху «Чесно» Сергій Огородник, який голосував на Виноградарі.

У дворі школи, де розташовано його виборчу дільницю, анкети «5 питань від президента» роздавав чоловік без бейджика і документів, який не міг пояснити, на якій підставі він проводить свою акцію. Патрульні, що прибули на виклик, попросили інтерв’юера покинути територію школи та прийняли заяву про порушення.

Журналіст Сергій Сидоров розповів, як двоє поліцейських прибули на виклик до дільниці у школі 230 на Новобіличах. Поліцію викликали члени виборчої комісії. Інтерв’юер не зміг пояснити, від якої організації він діє.

«Коп сказав – телефонуй своїм, і нехай тобі скажуть, від кого ти тут стоїш. Хлопець набрав координатора, передав трубку копові, коп вислухав і віддав назад смартфон чуваку зі словами – “а тепер скажи мені це все сам”. Хлопець щось пробубонів», – пише Сидоров. Зрештою опитувача попросили піти з території школи.

Журналісти та спостерігачі повідомляють, що деякі опитувачі заходять на територію дільниці й навіть до самого приміщення для голосування, що є порушенням виборчого законодавства.

При цьому інтерв’юери повідомляють різну інформацію про те, чи оплачується їхня робота. Одні стверджують, що діють як волонтери, безкоштовно, інші повідомляють, що отримують 1000 гривень за день.

Як зазнаив сьогодні після голосування п'ятий президент Петро Порошенко, «опитування Зеленського» це найбільша фальсифікація виборчого процесу за всю історію незалежної України.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.