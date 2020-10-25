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    Суспільство

    До поліції почали надходити скарги щодо проведення опитування Зеленського

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    <p>В Україні разом з місцевими виборами відбувається опитування від президента Володимира Зеленського</p> - До поліції почали надходити скарги щодо проведення опитування Зеленського

    В Україні разом з місцевими виборами відбувається опитування від президента Володимира Зеленського

    Опитування проходить на виході з виборчих дільниць

    До поліції почали надходити скарги від громадян щодо опитування ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Так, подібні заяви зареєстровані у Києві та Волинській області. Про це під час брифінгу повідомив Голова Національної поліції Ігор Клименко.

    Відповідаючи на питання, чи надходять заяви щодо опитувань, які Зеленський влаштовує біля дільниць, Клименко зазначив: «в нас уже декілька є повідомлень і заяв від наших громадян про проведення подібних опитувань».

    «Більш того у місті Києві на Подолі перевернули одну із урн разом із листочками для опитування. Національна поліція діє відповідно до закону і тому будь-які спроби, хуліганські спроби або спроби якось впливати на оперативну ситуацію, як і будь-які спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти», – додав він.

    Так, на уточнююче питання, чи надходили скарги про саме опитування, він зауважив: «так, вони починають надходити».

    «Такі скарги були у Волинській області і у місті Києві», – підсумував Клименко.

    Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

    Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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