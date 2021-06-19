На Хмельниччині волонтери прибрали один з найвідоміших в Україні палацових парків (фото, відео)

Ініціатива «волонтерський туризм» рятує давні пам’ятки

Цієї суботи волонтери, які приїхали з Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей, м. Києва та, навіть, з Авдіївки на Донеччині, проводять велику толоку по наведенню ладу в знаменитому парку графів Орловських, що в селі Маліївці на Хмельниччині. Він є одним з найкрасивіших ландшафтних парків України, та цілком здатен скласти конкуренцію розрекламованій «Софіївці» в Умані.

Парк та палац донедавна належав дитячому санаторію «Світанок». Впродовж останніх десятиліть парк занепадав – обмежених людських та технічних ресурсів закладу вистачало лише на догляд «верхньої», передпалацової, його частини. «Нижня», – до того ж найцікавіша та найкрасивіша, перетворилася в справжнісінькі нетрі. З осені минулого року над парком взяли шефство волонтери.

Як повідомила «Главкому» ініціатор руху «Волонтерський туризм» Анастасія Донець, це вже сьома толока в Маліївцях. Крім цього волонтери провели десанти в каньйоні Смотрича в Кам’янці-Подільському, в Куявському парку шляхтичів Товкачів біля с. Сосновка, біля палацу та парку в селі Удріївці на Дунаєвеччині, та на території замку в Чорнокозинцях (все Хмельницька обл.).

«Наші толоки – це не просто подорожі з хорошою справою – прибиранням та спілкуванням на свіжому повітрі, – розповідає Анастасія Донець. – Толоки – добрий спосіб привернути увагу влади і суспільства до проблеми покинутих парків та палаців. Наша кінцева мета – отримати державне фінансування на заклади культури, що будуть організовані громадами в цих маєтках».

Сьогоднішня толока отримала назву «Велика косовиця». В її ході має бути викошена траву на території передпалацової частини парку та підстрижено живоплоти. Одночасно йде й прибирання сміття.

Усього в толоці беруть участь близько півсотні волонтерів. Захід поєднано з широкою митецькою програмою у вигляді арт-пікніку «Атмосфера», організованого Кам’янець-Подільським фаховим коледжем культури і мистецтв за сприяння департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА. Палац в Маліївцях у 1788 році звів коронний надвірний ловчий Ян Онуфрій Орловський – один з фаворитів останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа Понятовського. Вважається, що автором проєкту став італієць Доменіко Мерліні – придворний архітектор вищезгаданого монарха. Велетенський палацовий парк (17,2 га) створено зусиллями знаменитого ботаніка та майстра садово-паркового мистецтва ірландця Діонісія Макклера і не менш маститого паркового художника Діоніса Клінера. Головна ж родзинка маліївецького парку – 18-метрова травертинова скеля з дивовижної краси штучним водоспадом. Вода надходить від потужного джерела, розташованого трішки вище від верхівки скелі. Сьогодні вона йде залізною трубою, а у давнину текла дерев’яним жолобом. В скелі впадають у вічі грот в її основі та печерна церква над ним. Це залишки давнього печерного монастиря.

Нагадаємо, що раніше «Главком» публікував фотоогляд найкрасивіших дендропарків України.