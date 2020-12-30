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    Еко-стежки Київщини: в області створені два туристичні маршрути

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    Вздовж маршрутів встановлено відповідні вказівники та інформаційні знаки - Еко-стежки Київщини: в області створені два туристичні маршрути
    Вздовж маршрутів встановлено відповідні вказівники та інформаційні знаки
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    До туристичних маршрутів увійший об’єкти природно-заповідного фонду

    Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної держадміністрації разом із Центром екологічної освіти та інформації реалізували проєкт зі створення еколого-освітніх туристичних маршрутів «Еко-стежки Київщини». Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    Метою проєкту є розвиток у Київській області дружніх до довкілля видів відпочинку та популяризація природно-заповідних територій області, формування дбайливого ставлення до природи, історії та культури рідної землі. До реалізації проєкту долучились науковці, місцеві активісти-екологи, лісівники та краєзнавці.

    Спільними зусиллями створено два туристичні маршрути:

    • у Вишгородському районі «Лісові скарби Вишгородського району», який поєднав у собі 15 точок інтересу, з яких 7 об’єктів природно-заповідного фонду;
    • в Обухівському та Васильківському районах «Природна та історична спадщина Обухівщини», у якому 25 точок для зупинок, з яких 16 – території та об’єкти природно-заповідного фонду.

    Вздовж маршрутів встановлено відповідні вказівники та інформаційні знаки, також обладнано місця для відпочинку.

    Для ознайомлення з усіма об’єктами цих двох еколого-освітніх маршрутів розроблено «Путівник мандрівника», відповідний картографічний матеріал та проведено 5 семінарів, всі учасники яких отримали цікавий та корисний роздатковий матеріал.

    Серед школярів Київської області було проведено конкурси «Люби і знай свій рідний край», для участі у яких надійшло понад 605 конкурсних робіт та визначено 87 переможців у різних номінаціях, які отримають цікаві та корисні подарунки.

    Нагадаємо, оголошено переможця Всеукраїнського конкурсу відеоробіт «Твій Київ».

    Теги: туризм
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