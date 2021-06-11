Кличко розповів, які парки оновлять у столиці

За кілька років у Києві оновлено майже 500 парків і скверів

У Києві продовжують оновлювати парки і сквери та створювати нові зелені зони. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Нагадаю, що вчора на засіданні Київради я звернувся до депутатів ухвалити рішення про викуп земельної ділянки на проспекті Перемоги, 50А – біля танку, щоб упередити скандальне будівництво, проти якого виступають активісти і чимало киян та створити там зелену зону. Депутати підтримали таке рішення, – сказав Кличко. – Також учора Київрада підтримала рішення про створення в Києві двох нових скверів. Одного в Дніпровському районі столиці, і другого – в Печерському».

Мер зазначив, що на найближче засідання Київради столична влада готує проєкт рішення про надання природно-заповідного статусу території біля озера Вирлиця. Це також допоможе зберегти там велику зелену зону.

«Нагадаю, що тільки у травні ми відкрили після оновлення такі об’єкти як Наводницький парк у Печерському районі та облаштували там гарний фонтан. А також відкрили після реконструкції другу чергу Пейзажної алеї. Невдовзі презентуємо спортивно-оздоровчий парк біля озера Тельбін у Дніпровському районі та фітнес-парк «Озеро Лебедине» в Дарницькому районі міста. Я нещодавно перевіряв, як там тривають роботи. Також здійснюємо капремонт третьої черги парку «Троєщина», Липової алеї, парків «Радунка» та «Орлятко». І парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина в Дарницькому районі», – сказав Кличко.

Крім того, цього року розпочнуть оновлення парку «Інтернаціональний» у Святошинському районі та довгоочікуваний капремонт одного з найбільших парків столиці – Голосіївського.

«Загалом, за останніх кілька років ми оновили 494 парки та сквери. А майже 500 зелених зон отримали статус парку чи скверу. Також відкрили в столиці 10 нових фонтанів та 7 капітально відремонтували. І ми створюємо ми не тільки інфраструктуру для відпочинку. Триває в місті і ремонт доріг, прибудинкових територій, мостів, будівництво шляхопроводів», – підкреслив Кличко.

До слова, 20 квітня цього року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

30 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника.

Київрада оскаржить у суді рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо забудови Протасового Яру.