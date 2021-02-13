На Хмельницькій АЕС спрацювала система аварійного захисту

«Енергоатом» не коментує повідомлення про зупинку реактора

Система аварійного захисту спрацювала на Хмельницькій АЕС, через це відключено енергоблок №2 атомної електростанції. Про подію повідомляє «Обозреватель» з посиланням на експерта у сфері атомної енергетики Ольгу Кошарну.

«А чому «Енергоатом» мовчить, що сьогодні спрацював автоматичний захист на енергоблоці ХАЕС-2? Як писати переможні реляції про скорочення терміну ремонту ХАЕС-2 на цілий місяць – так не заіржавіє за ними. А повідомити про порушення сьогодні на ХАЕС-2 – тиша», – пише вона на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот сторінки Ольги Кошарної

Експерт допустила, що «Енергоатом» може приховати аварійну ситуацію на енергоблоці.

«Буде, як з ЗАЕС-5, коли 7 січня виявили текти першого контуру парогенератора, і в статистику порушень не включили?», – додала експерт.

На офіційних сайтах НАЕК «Енергоатом» і Хмельницької АЕС станом на середину дня 13 лютого відсутні дані про аварійне відключення блоку.

Н а сторінці «Енергоатому» нема інформації повідомлялось про пускові роботи на енергоблоці

Нагадаємо, раніше Національна енергетична компанія «Енергоатом» повідомила, що ремонтні роботи на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС буде достроково закінчено. Підключення блоку планувалося на кінець поточного тижня.

Нагадаємо, за даними експертів «Центру Разумкова», саме зрив ремонтної кампанії на АЕС влітку 2020 року привела до підвищеного навантаження на теплові електростанції. Підвищене навантаження на ТЕС збільшило аварійність вугільних енергоблоків, а також призвело вичерпання запасів вугілля.

Як повідомлялось раніше, 22 вересня 2020 року президент указом № 406 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» доручив уряду внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення,.