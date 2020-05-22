Ухвалені урядом зміни відкриють промисловості доступ до дешевої атомної електроенергії – заява Енергетичної асамблеї



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Нововведення допоможуть подолати кризу в енергетиці

Ухвалення урядом змін щодо спецзобов’язань виробників електроенергії сприятиме подоланню кризи в енергетиці та відкриє промисловим підприємствам доступ до електроенергії АЕС. Про це повідомляють на сторінці Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї у Facebook.

У ВЕА з посиланням на Мінекоенерго повідомили, що 20 травня уряд схвалив постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Згідно з документом, частка обов'язкового продажу НАЕК «Енергоатом» своєї електроенергії держпідприємству «Гарантований покупець» знижена з 85% до 80%.

При цьому «Енергоатому» дозволили продавати 5% прогнозного обсягу відпуску електроенергії, затвердженого в прогнозному балансі енергосистеми на відповідний місяць, за двосторонніми договорами на спеціальних сесіях електронних аукціонів. Отже, підприємство відпускатиме 80% своєї електроенергії «Гарантованому покупцеві» за спеціальними зобов'язаннями, 15% – на ринку «на добу наперед» (РДН), як це передбачено законом «Про ринок електроенергії», та 5% – на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

В Асоціації зазначили, що вважають таке рішення уряду одним із необхідних кроків, спрямованих на вдосконалення системи спеціальних обов'язків на ринку електроенергії та подолання кризи в електроенергетичному комплексі.

«Такі нормативні зміни допоможуть покращити фінансову ситуацію ДП «Гарантований покупець» та інших учасників ринку електричної енергії, зменшать профіцит електроенергії на РДН, а також зменшать адміністративний вплив на ринкове ціноутворення. Водночас НАЕК «Енергоатом» отримає додатковий гарантований ринок збуту виробленої електроенергії», – зазначають у повідомленні ВЕА.

Окрім того, в Асоціації наголосили, що рішення уряду відкриє промисловим підприємствам можливість купувати електроенергію в держкомпанії «Енергоатом» за двосторонніми договорами. Завдяки цьому підприємства з високою часткою електроенергії в собівартості продукції отримають доступ до атомної електроенергії за довготривалими контрактами за конкурентними цінами.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомляла, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого» тарифу, зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей за системою «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.

Вартість електроенергії для промислових споживачів у квітні знизилась на 9,4%. Зараз ціна електроенергії для непобутових споживачів перебуває на рівні 2018 року.