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    Всі українські атомні електростанції планують модернізувати

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    Всі українські атомні електростанції планують модернізувати

    Модернізація розпочнеться вже у 2020 році

    Державний «Енергоатом» підписав угоду з виробником обладнання для атомних електростанцій, компанією «Турбоатом», про проведення модернізації 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС до 2024 року.

    Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

    Модернізація розпочнеться вже у 2020 році. Вона полягатиме у заміні та модернізації обладнання АЕС, що має підвищити ефективність роботи атомних електростанцій та збільшити обсяги виробництва електроенергії.

    «Ми суттєво розширюємо нашу співпрацю в рамках програми імпортозаміщення, і це особливо важливо в нинішніх політичних умовах. Ми обговорили також довгострокову ремонтну програму — заміну тих запасних частин, які відпрацювали свій ресурс», — повідомив голова «Енергоатому» Юрій Недашківський.

    На модернізацію АЕС планують витратити близько 6 мільярдів гривень протягом наступних 5 років.

    Модернізація включатиме заміну російських деталей на АЕС та 8 конденсаторів турбін енергоблоків. Це дозволить АЕС виробляти додатково 400 мегаватів електроенергії.

    Також в межах модернізації планують удосконалити циліндри турбін, що дозволить підвищити їхню потужність.

    «Турбоатом» є одним з найбільших у світі заводів, що виготовляє обладнання для атомних електростанцій. Спеціалізується на виробництві парових турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій.

    АЕС Енергоатом
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