На Каннському кінофестивалі відкрився Український павільйон

Український павільйон розташований у Village International під номером №102.

Український павільйон з великою кількістю промоматеріалів для іноземних кінопрофесіоналів відкрився на Каннському кінофестивалі. Про це повідомляє Держагенство з питань кіно. Повідомляється, що Український павільйон розташований у Village International під номером №102. У павільйоні представлена інформація про учасників,



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Український павільйон розташований у Village International під номером №102.

Український павільйон з великою кількістю промоматеріалів для іноземних кінопрофесіоналів відкрився на Каннському кінофестивалі.

Про це повідомляє Держагенство з питань кіно.

Повідомляється, що Український павільйон розташований у Village International під номером №102. У павільйоні представлена інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції з українськими партнерами.

Також тут демонструються ролики найновіших українських фільмів та заплановані зустрічі українських продюсерів з іноземними кіновиробниками.

Зазначається, що Український павільйон вже відвідали віце-прем’єр Павло Розенко, письменниця Ірена Карпа, а також українські та іноземні продюсери.