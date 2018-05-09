На Каннському кінофестивалі відкрився Український павільйон
- Сьогодні, 00:23
-
Розсилка
Український павільйон розташований у Village International під номером №102.
Український павільйон з великою кількістю промоматеріалів для іноземних кінопрофесіоналів відкрився на Каннському кінофестивалі.
Про це повідомляє Держагенство з питань кіно.
Повідомляється, що Український павільйон розташований у Village International під номером №102. У павільйоні представлена інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції з українськими партнерами.
Також тут демонструються ролики найновіших українських фільмів та заплановані зустрічі українських продюсерів з іноземними кіновиробниками.
Зазначається, що Український павільйон вже відвідали віце-прем’єр Павло Розенко, письменниця Ірена Карпа, а також українські та іноземні продюсери.