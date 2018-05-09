  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Каннському кінофестивалі відкрився Український павільйон

    Український павільйон розташований у Village International під номером №102.
    Український павільйон з великою кількістю промоматеріалів для іноземних кінопрофесіоналів відкрився на Каннському кінофестивалі. Про це повідомляє Держагенство з питань кіно. Повідомляється, що Український павільйон розташований у Village International під номером №102. У павільйоні представлена інформація про учасників,
    • Сьогодні, 00:23
    • Розсилка

    Український павільйон розташований у Village International під номером №102.

    Український павільйон з великою кількістю промоматеріалів для іноземних кінопрофесіоналів відкрився на Каннському кінофестивалі.

    Про це повідомляє Держагенство з питань кіно.

    Повідомляється, що Український павільйон розташований у Village International під номером №102. У павільйоні представлена інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції з українськими партнерами.

    Також тут демонструються ролики найновіших українських фільмів та заплановані зустрічі українських продюсерів з іноземними кіновиробниками.

    Зазначається, що Український павільйон вже відвідали віце-прем’єр Павло Розенко, письменниця Ірена Карпа, а також українські та іноземні продюсери.

    Павло Розенко кіно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ