На Київщині виростили найбільші в Україні ягоди лохини (відео)

Рекорд – ягода більше трьох сантиметрів

Органічну лохину рекордного розміру – 3,5 см виростили в господарстві BigBlue на Київщині. Про це повідомили Факти ICTV.

У результаті вимірювання ягода лохини мала такі параметри: вагу 9 г і 3,05 см в діаметрі, що виявилось рекордом в Україні. Досягнення зафіксував представник Національного реєстру рекордів.

«Серед ягід це перше досягнення в Україні, яке ми зареєстрували», – зауважив експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

Такого результату вдалось здобути без використання агрохімії та стимуляторів росту. Все завдяки цілодобовому догляду і правильній системі поливу.

«Якщо Україна буде дивувати покупців всередині країни та за кордоном, то це підвищить інтерес до нашої агроекологічної продукції», – розповів власник господарства Олег Науменко.

Нагадаємо,раніше українська лохина ТМ BigBlue з'явилася на полицях однієї з найбільш вимогливих і великих мереж супермаркетів в світі - Lidl.

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