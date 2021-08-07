На Київщині виростили найбільші в Україні ягоди лохини (відео)
Рекорд – ягода більше трьох сантиметрів
Органічну лохину рекордного розміру – 3,5 см виростили в господарстві BigBlue на Київщині. Про це повідомили Факти ICTV.
У результаті вимірювання ягода лохини мала такі параметри: вагу 9 г і 3,05 см в діаметрі, що виявилось рекордом в Україні. Досягнення зафіксував представник Національного реєстру рекордів.
«Серед ягід це перше досягнення в Україні, яке ми зареєстрували», – зауважив експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.
Такого результату вдалось здобути без використання агрохімії та стимуляторів росту. Все завдяки цілодобовому догляду і правильній системі поливу.
«Якщо Україна буде дивувати покупців всередині країни та за кордоном, то це підвищить інтерес до нашої агроекологічної продукції», – розповів власник господарства Олег Науменко.
Нагадаємо,раніше українська лохина ТМ BigBlue з'явилася на полицях однієї з найбільш вимогливих і великих мереж супермаркетів в світі - Lidl.