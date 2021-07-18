Ціни на популярну в Україні ягоду впали майже вдвічі

Відбулося різке потепління, і ягода почала швидко дозрівати, хоча і пізніше, ніж зазвичай

За тиждень вартість лохини знизилися мінімум на 40%

Ціни на лохину – популярну серед українців сезонну ягоду – за тиждень знизилися мінімум на 40%. Про це повідомив директор компанії «Бетек» Андрій Борисенко, пише AgroPortal.ua.

За його словами, відбулося різке потепління, і ягода почала швидко дозрівати, хоча і пізніше, ніж зазвичай.

«Грубо кажучи, з минулого тижня на сьогодні ціни на лохину знизилися майже вдвічі – мінімум на 40%. Це говорить про те, що масові поставки ягоди викликали колапс», – говорить Борисенко.

Андрій Борисенко також зазначив, через те, що багато сортів лохини пошкоджені морозами, спрогнозувати врожайність зараз дуже складно.

Щодо якості ягоди, то, запевнив експерт, цього року вона буде дещо кращою, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував сезон кавунів: баштанні вже з’явилися в магазинах і на ринках. Ціни високі, а порівняно з цим же періодом минулого року вони здорожчали майже втричі.

До слова, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів. Також експерти спрогнозували, що урожай груші в Україні цього року буде рекордно низьким.

Нагадаємо, українські фермери почали масовий збір врожаю лохини з відкритого грунту та озвучили ціни на перші партії ягід. Тим часом, в супермаркетах України на початку липня продавалися місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких в роздрібі сягала 400-550 грн/кг.