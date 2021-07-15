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    І знову рекорд. Українка підняла гігантську гантель (відео)

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    Анна Васюк є унікальним явищем в українському багатоборстві - І знову рекорд. Українка підняла гігантську гантель (відео)
    Анна Васюк є унікальним явищем в українському багатоборстві
    Фото: скріншот

    Організатори дійства стверджують, що гантель навіть зважували двічі на двох різних вагах, аби не було помилки

    Харківська атлетка Анна Васюк під час змагань в Івано-Франківській області встановила абсолютний рекорд України, піднявши величезну гантель вагою 64 кг однією рукою. Про це пише kharkov.comments.ua.

    Це абсолютний рекорд України у цій дисципліні.

    Організатори дійства стверджують, що гантель навіть зважували двічі на двох різних вагах, аби не було помилки.

    Раніше Анна Васюк вже ставила схожий і свій особистий рекорд – навесні, на чемпіонаті На думку організаторів, харків’янка має всі шанси стати світовою чемпіонкою у змаганнях «дамбл». України вона підняла гантелю вагою 60 кг.

    Додамо, що олімпійський чемпіон 2016 року в штовханні ядра Раян Краузер встановив новий рекорд.

    Також український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. Він завоював для збірної України три нагороди.

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    Теги: спорт рекорд Україна
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    І знову рекорд. Українка підняла гігантську гантель (відео)