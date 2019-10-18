На книжковому ярмарку у Франкфурті презентували програму Translate Ukraine



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На книжковому ярмарку у Франкфурті 16 жовтня відкрився український стенд Фото: Укрінформ

У рамках програми закордонні видавництва можуть претендувати на отримання грантів на переклад українських книжок

Український інститут книги на Франкфуртському книжковому ярмарку вперше презентував програму Translate Ukraine.

«Ми хочемо, щоби твори українських літераторів дійшли до закордонного читача, щоби вони розповідали світові, що Україна має дужу багато історій, не тільки тих, які поширюють ЗМІ», - сказала керівник сектору перекладної літератури Українського інституту книги Богдана Неборак.

Вона поінформувала, що у рамках програми закордонні видавництва можуть претендувати на отримання грантів на переклад і ліцензію обсягом максимально до 4 тис. євро. Неборак зазначила, що це стало можливим завдяки підтримці міністерств культури, молоді і спорту та фінансів.

Наступного року, коли програма запрацює, може бути видано до 40 грантів. Перші контракти УІК сподівається підписати вже у січні 2020 року. Неборак також зауважила, що подібна програма вже існує майже в усіх країнах Європи.

Український національний стенд на книжковому ярмарку у Франкфурті – це 28 видань на 140 кв. м, які представляє Український інститут книги.