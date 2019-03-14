На кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця»



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Прикордонники затримали бойовика Фото: ДПСУ

Чоловік зізнався, що у 2014 році на території Росії його завербували до складу незаконного збройного формування

У ніч на 14 березня прикордонники спільно з Національною поліцією виявили громадянина, котрий намагався перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом поза КПВВ у бік материкової України.

Про це написав у Faceboook речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Чоловік — 1992 року народження, 2014-го брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону «Зоря» незаконних військових формувань, мав позивний «Коса».

Був поранений і нагороджений фейковою відзнакою. Раніше завербований на територію РФ під приводом працевлаштування на нібито «нескладну» роботу. Однак, як зазвичай, зі заробітками не склалося.

Слободян зазначив, що це — звична схема залучення спецслужбами Росії до лав незаконних військових формувань.

«Загалом насторожує тенденція, що останнім часом почастішали випадки надсилання на мирну частину України з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України», — написав він.