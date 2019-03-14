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    На кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця»

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    <span>Прикордонники затримали бойовика</span> - На кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця»
    Прикордонники затримали бойовика
    Фото: ДПСУ

    Чоловік зізнався, що у 2014 році на території Росії його завербували до складу незаконного збройного формування

    У ніч на 14 березня прикордонники спільно з Національною поліцією виявили громадянина, котрий намагався перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом поза КПВВ у бік материкової України.

    Про це написав у Faceboook речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

    Чоловік — 1992 року народження, 2014-го брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону «Зоря» незаконних військових формувань, мав позивний «Коса».

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    На кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця»
    На кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця»
    На кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця»

    Був поранений і нагороджений фейковою відзнакою. Раніше завербований на територію РФ під приводом працевлаштування на нібито «нескладну» роботу. Однак, як зазвичай, зі заробітками не склалося.

    Слободян зазначив, що це — звична схема залучення спецслужбами Росії до лав незаконних військових формувань.

    «Загалом насторожує тенденція, що останнім часом почастішали випадки надсилання на мирну частину України з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України», — написав він.

     

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