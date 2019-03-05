Держприкордонслужба: На кордоні з Польщею в останні дні зафіксовані непоодинокі провокації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушників пропускного режиму затримали

На кордоні з Польщею в пункті пропуску «Шегині» в останні дні фіксувалися непоодинокі випадки порушення окремими особами пропускного режиму. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Як зазначається, порушників пропускного режиму затримано. На них складено матеріали адміністративного правопорушення за ст. 185-10 та ст.202 КУпАП.

Відмітимо, що в цей період прикордонники упереджували спроби масового проникнення в пункт пропуску осіб, які мали на меті чинити тиск на працівників пункту пропуску і намагалися всіляко провокувати агресію. Потрапивши до пункту пропуску, порушники самовільно, починали пересуватися територією від смуги руху на виїзд з України до напрямку в’їзду чи навпаки. Крім того, вони свідомо і навмисно не виконували вимоги посадових осіб Держприкордонслужби, в образливій формі зверталися і провокували представників інших контролюючих органів.

Розуміючи про відповідальність перед законом деякі з осіб, що притягувалися до адмінвідповідальності, під час ознайомлення з протоколом, знищували його та вимагали перекладача на російську мову, бо начебто не розуміють української.

Наголосимо, що співробітники Держприкордонслужби не допускатимуть будь-яких незаконних дій в пунктах пропуску та чітко діятимуть в межах чинного законодавства, в тому числі, затримуючи осіб, які його порушують. При цьому за необхідності пункти пропуску будуть посилюватися додатковими резервами і групами реагування, що діятимуть спільно зі співробітниками Національної поліції.



Як повідомлялося, з січня 2018 року понад 650 тисяч іноземців надали біометричні дані при в’їзді в Україну.