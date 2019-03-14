Силовики посилять охорону кордонів за два тижні до виборів



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З наступного тижня прикордонники перейдуть на посилений графік служби

Упродовж березня у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів президента України Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону. Зокрема, активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні. Про це під час брифінгу сьогодні у Києві заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Впродовж березня у межах компетенції Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів Президента України», - заявив речник ДПСУ.

За його словами, мета заходів посилення - не допустити провокацій на державному кордоні, перевезення зброї, боєприпасів, вибухівки та інших засобів терору, а також недопущення осіб, які можуть брати участь у дестабілізаційних заходах на території України у період виборів.

«Активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні. За рахунок маневру силами та засобами будуть посилені прикордонні наряди в пунктах пропуску та поза ними, активізовано використання технічних засобів та службових собак, уточнено взаємодію з іншими правоохоронними органами та ЗСУ. Зокрема, вже уточнено розрахунки чергових сил та засобів, порядок їхніх дій при локалізації кризових ситуацій, сформовано резерв кінологів», - розповів Слободян.