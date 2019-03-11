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    Латвія побудувала на кордоні з Росією Величезний паркан

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    <span>Латвія звела на кордоні з РФ 93-кілометровий паркан</span> - Латвія побудувала на кордоні з Росією Величезний паркан
    Латвія звела на кордоні з РФ 93-кілометровий паркан

    Далі Латвія планує добудувати ще 100 км огорожі з колючим дротом

    Латвія завершила зведення 93-кілометрової ділянки огорожі з колючим дротом на кордоні з Росією. Про це повідомляє прес-секретар Державної прикордонної охорони Христина Петерсоне, передає День.

    Як повідомляється, проект будівництва, який передбачає зведення паркану протяжністю 183,6 км, включає в себе, крім безпосередньо паркану, будівництво дерев'яних пішохідних доріжок, патрульних будок і водопропускних труб. Висота огорожі складає 2,7 метра, загальна вартість будівництва - 21,168 млн євро.

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    Уточнюється, що станом на 31 грудня 2018 року було облаштовано 207 км прикордонної смуги і побудовано 93 км паркану. Повністю облаштування прикордонної смуги планують завершити до 2020 року.

    Прикордонники уточнюють, що на ділянках, де вже був зведений паркан, значно знизилася кількість порушень. У зв'язку з цим було прийнято рішення про зведення ще 100 км загороджень, що потребує додаткових 5,6 млн євро. Уряд поки що ці кошти не виділив.

    Для боротьби з нелегальною міграцією планується також звести загородження довжиною в 135 км на кордоні з Білоруссю.

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