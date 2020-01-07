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    Новини

    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт

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    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт - На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    Фото: Пйотр Пільч

    Загальна вартість інвестицій становить понад 31 млн злотих.

    Польський уряд виділив 31 мільйон злотих на облаштування переходу кордону з Україною у Мальховичах

    Відбулась презентація проєкту прикордонно-пропускного пункту Мальховичі (Польща) – Нижанковичі (Україна).

    Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник маршала Підкарпатського воєводства Пйотр Пільч.

    «Із запуском нового переходу буде створено декілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зросте і транспорт буде розвиватися», - йдеться у повідомленні.

    Загальна вартість інвестицій становить понад 31 млн злотих.

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    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт
    Фото: Пйотр Пільч

    Нагадаємо, 4 січня на кордоні з Польщею та Словаччиною утворились довгі автомобільні черги.

    Польща торгівля Україна транспорт уряд
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