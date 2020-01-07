На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт



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На кордоні з Польщею облаштують ще один пропускний пункт Фото: Пйотр Пільч

Загальна вартість інвестицій становить понад 31 млн злотих.

Польський уряд виділив 31 мільйон злотих на облаштування переходу кордону з Україною у Мальховичах

Відбулась презентація проєкту прикордонно-пропускного пункту Мальховичі (Польща) – Нижанковичі (Україна).

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник маршала Підкарпатського воєводства Пйотр Пільч.

«Із запуском нового переходу буде створено декілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зросте і транспорт буде розвиватися», - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість інвестицій становить понад 31 млн злотих.

Нагадаємо, 4 січня на кордоні з Польщею та Словаччиною утворились довгі автомобільні черги.