На кордоні з Румунією знову запрацював пором

У Румунії досі діє режим надзвичайної ситуації, тож в’їхати на територію країни можуть не всі

Від сьогоднішнього дня, згідно з рішенням уряду Румунії, знято карантинні обмеження у пункті пропуску «Ісакча». Карантинні обмеження знято на переміщення легкового, пасажирського транспорту та пішоходів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Через те, що у Румунії діє надзвичайний стан, в країну впускають не всіх.

членів сім'ї громадян Румунії;

членів сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право на проживання на території Румунії;

осіб, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або документ еквівалентний дозволу на проживання;

осіб, які в'їжджають до Румунії з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим еквівалентним документом;

акредитований в Румунії дипломатичний, консульський персонал, персонал міжнародних організацій та члени їхніх сімей, військовий персонал, або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;

осіб в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

пасажирів, які подорожують з імперативних мотивів;

осіб, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;

іноземців та осіб без громадянства, які подорожують з метою навчання;

іноземців та осіб без громадянства, висококваліфікованих працівників, якщо їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору;

іноземців та осіб без громадянства, транскордонних працівників, сезонних сільськогосподарських працівників, персонал морського та річкового транспорту;

членів міжнародних спортивних делегацій, які беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом;

членів знімальних груп кінематографічних або аудіовізуальних продуктів, технічний та акторський персонал, який бере участь в культурних подіях на території Румунії.

Кого пропускають через румунський кордон:

Зазначимо, що при перетині кордону Румунії люди повинні мати негативний результат тесту на коронавірус. Його треба зробити не пізніше ніж за 48 годин. Також якнайкраще буде, якщо він буде перекладений румунською мовою.

При перетині українського кордону та транзиту через Україну теж потрібен негативний ПЛР-тест, для іноземців – страхування для покриття лікування від коронавірусу. Якщо ж є підтвердження необхідності в'їзду з метою транзиту без ПЛР-тесту, то особа має виїхати з держави протягом 2 днів.

Між Україною та Румунією поромна переправа запрацювала влітку 2020 року. Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року. Вона забезпечує прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту шлях скорочується до 200 км, час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становила 12 млн євро. Його фінансували дві приватні компанії.







